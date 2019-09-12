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رياضة

سمير عدلي يستقبل معلول وازارو في مطار غينيا الاستوائية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:18 م
سمير عدلي - النادي
سمير عدلي - النادي الأهلي
عبد الحكيم أبوعلم
حرص المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سمير عدلي، على استقبال كلا من على «علي معلول، ووليد أزارو، في مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية في الساعة الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء عقب عودتهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان في تدريبات الأهلي التي تقام في الخامسة مساء اليوم على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

ويلتقي الأهلي مع فريق كانو سبورت في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، ضمن ذهاب دور الـ٣٢لبطولة إفريقيا

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