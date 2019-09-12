اجتماع تنسيقي لـ فايلر في أول ايام معسكر الأهلي في غينيا الإستوائية

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اجتماعًا تنسيقيًا صباح اليوم مع حهازه المعاون، عقب تناول وجبه الإفطار ضم كل من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، للترتيب لمران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة.



واستفسر فايلر عن حالة الجو خاصة أن الفترة الحالية في غينيا الاستوائية تشهد هطول الأمطار على مدار اليوم.



وكان الأهلي أدى مرانا خفيفا في الخامسة من مساء أمس اقتصر على فك العضلات نظرا لرحلة الطيران الشاقة من القاهرة لغينيا الاستوائية.