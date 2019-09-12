للوافدين.. 8 مستندات للدراسة في مصر تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق ميزة التقديم في الجامعات الحكومية المصرية للطلاب الوافدين من خلال موقع إلكتروني.



وللتقديم يشترط الحصول على شهادة الثانوية المصرية أو ما يعادلها أو الدبلوم (شهادة 1 يحصل عليها الطالب بعد دراسة عامين بعد الثانوية) مع نجاحه في المواد المؤهلة واستيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية أو المعهد المراد الالتحاق به ولا يعتد بقبول أي من الطلاب الوافدين بأي جامعة أو معهد إلا بعد صدور الموافقة على قبولهم من جانب الوزارة.



ويتم تقديم طلبات الالتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين، أو الدخول إلى نفس الرابط من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.



وعلى طلاب الشهادات المصرية الثانوية بأنواعها (العامة، الفنية، الدبلومات الفنية) التقدم مباشرة إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة، مع تقديم ما يثبت أن الأم مصرية للطلاب المعنيين بذلك.



الأوراق المطلوبة للتقديم:

*أصل شهادة الثانوية مصدقا عليها من السفارة المصرية في الدولة التي حصل منها الطالب علي شهادته او سفارة الدولة التي حصل منها علي الشهادة في مصر

*اصل شهادة الميلاد للطالب مصدقا عليها

*6 صور شخصية للطالب

*صورة من جواز السفر للطالب

*ارفاق مستند اثبات ان كانت الام مصرية

*شهادة القدرات ان كانت مطلوبة

*خطال نرشيح من سفارة الطالب في مصر للدراسة بالجامعة او المعهد المقبول بها

*ايصال سداد مقابل خدمات الطالب