تلف وتسريب وسقوط حنايا.. أمين مجلس الآثار يكشف كواليس ترميم قصر محمد على بشبرا.. صور

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن وزارة الآثار بدأت في مارس 2018 مشروع ترميم مبنى الفسقية بقصر محمد علي بشبرا، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد اعداد الدراسات اللازمة بواسطة مركز هندسة الآثار والبيئة جامعة القاهرة مع قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة.



جاء ذلك علي هامش الجولة التفقدية التي قام بها وزير الآثار اليوم لمبنى الفسقية للوقوف علي مستجدات الاعمال بمشروع ترميمه، بحضور العميد هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، ود. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية.



وقال وزيري ان مبني الفسقية والذي يضم حوض ماء يتوسطه نافورة، وحجرة للطعام وقاعة للبلياردو وقاعة للاسماء وقاعة العرش، كان يعاني من العديد من المشكلات الهندسية والإنشائية والفنية حيث سقطت أحد الحنايا الركنية المطلة علي الحوض.



كما وجد تلف وتسريب في طبقات العزل الخاصة به وفي بلاطات الرخام بارضية الفسقية، بالاضافة الي تسريب وتفكك رخام النافورة التي تتوسط حوض الفسقية، ويوجد ميل وعدم اتزان بجسمها ككل، ‏بالاضافة الي مشكلات في اعمال الصرف وغرف الفلاتر الطلمبات، ووجود فطريات وتلفيات علي الاسطح المزخرفة.

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وتابع: " كما تعاني القاعات الملحقة بالمبني بوجود خلل في التركيبة الخشبية للسقف الجمالوني، وتساقطت طبقات الدهانات اللونية لسقف الاروقة كما كانت تعاني بعض حوائط الحجرات من الشروخ والتشققات، ولكن مشروع الترميم الحالي يعالج كل هذه المشاكل للحفاظ علي القصر".