ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تجديد 9268 تصريح عمل لمصريين بالأردن

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:48 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي للوزارة بلغت 9268 تصريح عمل مجدد، وذلك خلال شهر أغسطس 2019، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في توثيق 24 عقدا منها 20 عقدا في مجال الخدمات والباقي لعمال الزراعة والصيد.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم، حيث بلغ حجم المستحقات التي أسهم المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري في تحصيلها 9 آلاف و142 دينارًا أردنيًا أي ما يعادل 210 آلاف جنيه تقريبا، فضلا عن 595 ألفا و301 دولار قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي التي تم تحويلها كرواتب تقاعد للمصريين السابق عملهم بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف أن أشرف الحرايري قام أيضا بالتصديق علي 24 عقدا للمصريين لأعراض حفظ الوظيفة بمصر، كما قام بعمل 25 زيارة للعمال سواء في وزارة العمل ومديرياتها، أو فروع الضمان الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب ضخم يهاجم الفتيات والنساء فى إيطاليا

موعد القمة ومواجهة الأهلي بـ بيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الجديد

حالة الطقس.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

تعرف على موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد 2019/2020

شاهد.. أغنية أكرم حسنى لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى فى حفل زفافهما

ما حكم قراءة القرآن بدون معرفة أحكام التجويد؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟