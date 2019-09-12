القوى العاملة: تجديد 9268 تصريح عمل لمصريين بالأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي للوزارة بلغت 9268 تصريح عمل مجدد، وذلك خلال شهر أغسطس 2019، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في توثيق 24 عقدا منها 20 عقدا في مجال الخدمات والباقي لعمال الزراعة والصيد.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم، حيث بلغ حجم المستحقات التي أسهم المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري في تحصيلها 9 آلاف و142 دينارًا أردنيًا أي ما يعادل 210 آلاف جنيه تقريبا، فضلا عن 595 ألفا و301 دولار قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي التي تم تحويلها كرواتب تقاعد للمصريين السابق عملهم بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وأضاف أن أشرف الحرايري قام أيضا بالتصديق علي 24 عقدا للمصريين لأعراض حفظ الوظيفة بمصر، كما قام بعمل 25 زيارة للعمال سواء في وزارة العمل ومديرياتها، أو فروع الضمان الاجتماعي.

