شاهد.. أغنية أكرم حسنى لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى فى حفل زفافهما

أهدى الفنان أكرم حسني، أغنية لأحمد فهمي وهنا الزاهد بمناسبة حفل زفافهما، قام بتأليفها وغنائها وسط تفاعل كبير من الحضور.



وتقول كلمات الأغنية "علي قد فهمي يا أحمد يا فهمي أن نهارده يوم زفافك.. حجزت قاعة آخر صياعة وفى إشاعة أنك مفلس.. وجبت بدلة ودى حاجة نادرة مش جاى أغلس.. مش جاي أجامل.. دى عروسة باربى وخدودها بامبى والشعر كيرلى وأوزعة سنة".



احتفل الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من النجوم.

