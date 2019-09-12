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ثقافة

بدأت في 2017.. انتهاء أكثر من 85% من أعمال ترميم قصر البارون

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:40 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال وزير الاثار ان الوزارة أنهت حتي الان اكثر من 85% من أعمال ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، والمقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري، واعادة توظيفه لعرض تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.

وطبقًا لبيان وزارة الآثار اليوم الخميس، سيضم المعرض عرضا متميزا للصور و الوثائق الأرشيفية و الرسومات الخاصة بالقصر و الخرائط الإيضاحية و الأفلام الوثائقية والماكيتات الخاصة بحي مصر الجديدة، كما سيتم دعم قصة العرض باستخدام طرق تقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الهولوجرام و تطبيقات الكالتوراما، بالإضافة إلى عمل كتالوج للمعرض.

وأكد وزير الأثار أن أعمال الترميم بدأت منذ يوليو 2017، وأنها تجري على قدم وساق بتكلفة بلغت 104 ملايين جنيه، تساهم الحكومة البلجيكية في المشروع بمنحة قدرها 16مليون جنيه، مشيرا إلى أنه حتى الأن تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات و تنظيف و ترميم العناصر الزخرفية الموجودة به.

وأوضح أن الأعمال تشمل أيضا، استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي، و التماثيل الرخامية بالموقع العام، كما تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به.

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