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حوادث

مصرع فنى كهرباء سقط من اعلى برج بالوادى الجديد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:20 م
جثة
جثة
منصور ابو العلمين
لقي فني كهرباء مصرعه صباح اليوم الخميس اثر سقوطه من اعلي برج كهرباء أثناء تأدية عمله بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة.

اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغ من إدارة النجدة يفيد مصرع " محمد أحمد محمد عبدالله " 30 عاما ، فني شبكات بشركة الكهرباء نتيجة لسقوطه من أحد أبراج الشبكات بقرية القلمون بالداخلة اثناء قيامه بأعمال الصيانة اللازمة لأحد الخطوط الكهربائية.

على الفور تم نقل الجثة لمستشفى الداخلة العام وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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