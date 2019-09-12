مصرع فنى كهرباء سقط من اعلى برج بالوادى الجديد

لقي فني كهرباء مصرعه صباح اليوم الخميس اثر سقوطه من اعلي برج كهرباء أثناء تأدية عمله بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة.





اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغ من إدارة النجدة يفيد مصرع " محمد أحمد محمد عبدالله " 30 عاما ، فني شبكات بشركة الكهرباء نتيجة لسقوطه من أحد أبراج الشبكات بقرية القلمون بالداخلة اثناء قيامه بأعمال الصيانة اللازمة لأحد الخطوط الكهربائية.



