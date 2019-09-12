طريقة عمل كوسة متبلة.. في 5 خطوات بسيطة

يمكن إعداد العديد من المخللات في المنزل، ولكن هل جربت من قبل طريقة عمل كوسة متبلة مخلل، وهو ما قدمته الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حيث قامت بتحضيره بطريقة بسيطة، وغير مكلفة، وإليكم طريقة عمل كوسة متبلة بالتفصيل..



وقت التحضير 30 دقيقة

وقت الطبخ: 20 دقيقة

تكفي: 5 افراد



وتعتبر الكوسة من أكثر الخضراوات التي تحتوي على فوائد عظيمة، وسوف نقوم بتقديم طريقة عمل كوسة متبلة بطريقة، حيث يمكنك تقديم الكوسة لأطفالك بطريقة مختلفة، وسوف تنال إعجابهم، و تجعلهم يحصلون على الفائدة من عنصر الحديد الموجود بداخلها.



طريقة عمل كوسة متبلة



مقادير كوسة متبلة



2 كيلو كوسة حلقات مقلية

10 فص ثوم مفروم

2 فلفل أحمر وأخضر حار

عصير 4 ليمون فريش

كمون

ملح



طريقة عمل كوسة متبلة:



1- نحضر الكوسة ونقطعها حلقات ونغسلها، ونصفيها جيدًا فى مصفاة.

2- ثم نعرفها برشة دقيق، ونقليها فى الزيت قليلًا حتى تخرج ولونها فاتح.

3- نحضر الكبة ونضع بها كل المكونات، ونخلط جيدًا حتى نحصل على خلطة التتبيل.

4- ثم نخرج الخلطة من الكبة، ونقلبها مع الكوسة.

5- نصع كوسة متبلة في طبق التقديم.