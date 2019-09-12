باهر المحمدي: شارة الإسماعيلي مسئولية كبيرة وسعيد بالانضمام للفريق

أكد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي أن مسؤولية حمل شارة القيادة لفريق بحجم الدراويش تعد صعبة و شاقة جدا ومسئولية كبيرة ،لكنه سعيد بها .
وأضاف باهر المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي أن جميع اللاعبين يدعمونه جيدا وهو يحاول دائما أن يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية.
وأنهى لاعب الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "اجتمعت بالفريق وتعاهدنا على الفوز غدا، أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لا نفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط".
ويلتقي الإسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.
وأضاف باهر المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي أن جميع اللاعبين يدعمونه جيدا وهو يحاول دائما أن يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية.
وأنهى لاعب الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "اجتمعت بالفريق وتعاهدنا على الفوز غدا، أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لا نفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط".
ويلتقي الإسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.