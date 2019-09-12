باهر المحمدي: شارة الإسماعيلي مسئولية كبيرة وسعيد بالانضمام للفريق

أكد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي أن مسؤولية حمل شارة القيادة لفريق بحجم الدراويش تعد صعبة و شاقة جدا ومسئولية كبيرة ،لكنه سعيد بها .



وأضاف باهر المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي أن جميع اللاعبين يدعمونه جيدا وهو يحاول دائما أن يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية.



وأنهى لاعب الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "اجتمعت بالفريق وتعاهدنا على الفوز غدا، أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لا نفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط".



ويلتقي الإسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.