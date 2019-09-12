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490 كيلو في الساعة.. تعرف على السيارة الأسرع في العالم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:56 م
السيارة الأسرع بالعالم
السيارة الأسرع بالعالم
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "اليوم" تقريرا عن أسرع سيارة في العالم، والتي تعد أبرز ما أنتجته شركة بوغاتي الإيطالية.

استطاعت "بوغاتي" كسر الرقم القياسي لأسرع سيارات العالم بـ موديل "تشيرون" والذي تتجاوز سرعتها 490 كيلومترا في الساعة.

وتم تعديل موديل "تشيرون" عدة مرات ليتناسب مع السرعات العالية، حيث تم تقليل ارتفاعها عن الأرض فضلا عن تعديل التصميم الخارجي حتي يستطيع مقاومة الهواء بشكل فعال.

كما تم تثبيت إطارات مصنوعة خصيصا للتعامل مع درجات الحرارة و السرعات المرتفعة، حيث قامت الشركة باختبار تلك الإطارات في ظروف قاسية حتى تتجاوز سرعة الـ 520 كيلو مترا بالساعة.

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