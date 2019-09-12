شاهد.. صراخ ركاب طائرة بعد اشتعال النيران في محركها

أصيب ركاب طائرة بحالة من الذعر خلال رحلة جوية داخلية متجهة من مدينة "أبوتسفورد" إلى مدينة "إدمونتون" الكندية، لدرجة أنهم شرعوا في كتابة "رسائل وداع" إلى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، وجاء ذلك بعد اشتعال النيران في أحد محركات الطائرة إثر اصطدامه بسرب من الطيور، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية، الخميس.



وأفادت تقارير إخبارية بأنه قد سُمع دوي صاخب فيما انبعثت النيران من المحرك وملأت رائحة الطيور المحترقة مقصورة الطائرة بعد وقت قصير من الإقلاع من مدينة "أبوتسفورد" صباح الثلاثاء الماضي؛ وشرع ركاب الطائرة في الصراخ وقد انتابتهم حالة رعب، وقاموا بإرسال رسائل إلى أحبائهم اعتقادًا بأن الطائرة ربما تسقط بعد أن حلقت الطيور إلى داخل المحرك.



وأعلن قائد الطائرة، التابعة لشركة طيران "Swoop" الكندية، عن ضرورة القيام بهبوط اضطراري، وعادت الطائرة بالفعل إلى مطار "أبوتسفورد".



وروت واحدة من المسافرين الذين كانوا متواجدين على متن تلك الطائرة، وتدعى "دونا لي راينر"، تفاصيل ما حدث في منشور شاركته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة إنها صعدت على متن الطائرة وكان كل شئ على ما يرام، وبعد الإقلاع سُمع فجأة صوت صاخب، وانتشر دخان في مقصورة الطائرة إلى جانب رائحة شئ يحترق.



وتابعت موضحة أنها كانت هادئة، لكن في الوقت ذاته كانت مندهشة ولديها فضول لمعرفة ما يحدث، وبدأت بعد ذلك في كتابة رسائل وداع في حال تم استعادة هاتفها بعد تحطم الطائرة، بحسب وصفها.



ولم يمض وقت طويل حتى سُمع صوت جهاز "الإنتركوم" أو الاتصال الداخلي بالطائرة، وتبين لها آنذاك أن بعض الطيور اصطدمت بالمحرك، وأن الرائحة التي انتشرت في المقصورة كانت رائحة احتراقها، ونتيجة لذلك فسوف تعود الطائرة إلى "أبوتسفورد".



ونقلت وسائل إعلام محلية عن راكب آخر من ركاب الطائرة ويُدعى "فضل أبو غانم" قوله إن ما حدث كان غير متوقع، مشيرًا إلى أنه شرع في إرسال رسالة إلى والدته جاء فيها أن "هناك مشكلة ما في الطائرة.. أحبك".



ووفقًا للتقارير، فقد كان يوجد على متن الطائرة 176 راكبًا، ولحسن الحظ لم يتعرض أي منهم للأذى جراء ما حدث.



ومن جانبها، أعلنت شركة الطيران أن تلك الطائرة سوف تخضع للفحص، وقد تم إيقافها عن الخدمة.





