ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خايفين نمشى فى الشارع.. الكلاب المسعورة تثير فزع سكان المنطقة الثامنة بمدينة نصر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
وسام مختار
طالب سكان شارع عبد الحميد شومان - المنطقة الثامنة - مدينه نصر، القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وبحث الظاهرة وعلاجها حيث تنتشر الكلاب أمام المنازل مما يسبب الخوف والذعر للأطفال ويرفضون الخروج.

قال هيثم سامى فى رسالته: نعانى نحن سكان شارع عبد الحميد شومان - المنطقة الثامنة - مدينه نصر من انتشار الكلاب الضالة، وتم عقر عدة أطفال ومهاجمة النساء، وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكلاب الضالة تؤرق حياة سكان شارع الزهور بمدينة نصر

سكان وسط البلد يشكون من الكلاب الضالة: خايفين على عيالنا

أهالى مدينة السلام: الكلاب المسعورة كابوس مرعب ومش عارفين نمشي في الشوارع

الكلاب تثير فزع الأطفال بشارع التأمين الصحي في أسيوط

الكلاب المسعورة تهاجم سكان شارع السد العالى بمدينة نصر

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

السعودية تدرس توجيه صفعة جديدة لتركيا

ريال مدريد يقدم عرضا ماليا خياليا لـ محمد صلاح .. تعرف عليه

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. مكافأة غير متوقعة لسعودي عفا عن قاتل ابنه

موعد مباراة الزمالك ضد جينراسيون السنغالى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور