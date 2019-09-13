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رياضة

خالد الغندور يعلن ملعب مباراة السوبر المصري.. وحقيقة الحضور الجماهيري .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
جانب مباراة الاهلي
جانب مباراة الاهلي والزمالك
محمد رشاد
كشف الإعلامى خالد الغندور عن الاستاد الذي ستقام عليه مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والمقرر لها 20 سبتمبر الجارى.

وقال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" السوبر المصري سيقام على استاد القاهرة وبدون جماهير".

الجدير بالذكر أن مسئولي اتحاد الكرة كشفوا أن المفاوضات مع الجهات الأمنية ما زالت قائمة لاختيار الملعب النهائى المستضيف للسوبر المصري الذى يجمع الأهلي " بطل الدوري عن نسخة 2017 – 2018 ، والزمالك بطل كأس مصر.

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