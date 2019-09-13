برنامج لـ حسن شحاتة.. مرتضى منصور يعلن خريطة قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تفاصيل خريطة قناة الزمالك الجديدة، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية:" خالد لطيف الأقرب لرئاسة القناة، مع ضم 4 صحفيين كبار".



وأضاف:" سيتم إطلاق 9 برامج عبر قناة الزمالك، وسينضم لنا المذيع إبراهيم عبدالجواد وأيمن يونس، بجوار الاستديو التحليلي لخالد الغندور.



واختتم:" حسن شحاتة قد يقدم برنامجا أسبوعيا، رغم خلافاته مع إدارة الزمالك.. عائدات البرنامج ستذهب لصالح النادي".