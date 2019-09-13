متحف لجامعة بنها لأول مرة.. جمال السعيد: تشكيل لجنة لتأسيسه

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتشكيل لجنة لتأسيس متحف الجامعة برئاسة الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى ، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، والدكتور شريف حسين كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة سارة عبدربه كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة هايدى يوسف كلية الفنون التطبيقية ونرمين يحيى مدير عام الشئون الإدارية، وإنجى يوسف بمكتب سكرتارية رئيس الجامعة.



وأكد السعيد أن اللجنة تتولى القيام بمهام إنشاء وتأسيس متحف جامعة بنها والذى يضم كافة الشهادات والجوائز والميداليات التذكارية التى حصلت عليها الجامعة وقطاعاتها المختلفة بهدف الحفاظ عليها باعتبارها رصيدا للجامعة، مشيرا إلى أن المتحف سوف يخضع إداريا للدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وللإشراف المباشر من مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.



وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن اللجنة تتولى أيضا إعادة ترتيب وتوزيع وإظهار كافة الأحداث والفعاليات بما يكفل كافة إسهامات الجامعة فى العملية التعليمية وتقديم الخدمات الإجتماعية المختلفة فى محيط ونطاق عمل الجامعة الجغرافى، ومدى مشاركتها الفعالة مع منظمات المجتمع المدنى.

