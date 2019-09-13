ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية.. فتح تقليل الرغبات عبر هذا الرابط

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
فتحت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الدبلومات الفنية ووالذي كان من المقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/9/2019 حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019 .

وكانت قد أعلنت أمس نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة .

وتقدم إجمالى عدد (197146) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

ويمكن للطلاب تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

ترشيحاتنا

بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-9-2019

تعرف على حقيقة تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع المونوريل بتكلفة باهظة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر.. مراسم وصول جثمان الرئيس الزيمبابوي السابق موجابي إلى ستاد روفارو

تعرف على حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد

بإطلالة أنيقة.. بوسي تتألق في شوارع لندن