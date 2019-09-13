تنسيق الدبلومات الفنية.. فتح تقليل الرغبات عبر هذا الرابط

فتحت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الدبلومات الفنية ووالذي كان من المقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/9/2019 حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019 .



وكانت قد أعلنت أمس نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة .



وتقدم إجمالى عدد (197146) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.



وبلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.



ويمكن للطلاب تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/