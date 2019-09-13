قدمت الشيف فوقية الأعصر، خلال حلقتها ببرنامج "حبة مقادير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، طريقة عمل الحلاوة الطحينية قليلة السعرات الحرارية.



وتضمنت مقادير تحضير الحلاوة الطحينية قليلة السعرات الحرارية ما يلي:

كوب ونصف طحينة

2كوب سكر فركتوز بودرة

2 كوب لبن بودرة لايت

رشة فانيليا

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة تحضير الحلاوة الطحينية قليلة السعرات الحرارية خطوة بخطوة شاهدى الفيديو:

