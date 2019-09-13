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فن

قبلة على الخد.. أيتن عامر تشعل انستجرام بصورة رومانسية مع زوجها

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:15 م
ايتن عامر وزوجها
ايتن عامر وزوجها
محمد بدران
نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب".

وظهرت آيتن عامر وهي تُقبل خد زوجها وعلقت قائلة: "انا احبك" ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وخاضت الفنانة ايتن عامر سباق الدراما الرمضاني من خلال 3 مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ.

وتدور قصة مسلسل "طلقة حظ" حول شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، الذي يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.
قبلة على الخد.. أيتن عامر تشعل انستجرام بصورة رومانسية مع زوجها

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