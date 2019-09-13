التعليم العالي في أسبوع.. منح دراسية بإسبانيا وهونج كونج .. جولة تفقدية بمستشفيات جامعة القاهرة.. إنشاء معهد للإدارة والمحاسبة بسوهاج .. وإعلان نتائج تنسيق الدبلومات

التعليم العالي:

-تنظيم حملة 100 مليون صحة في إفريقيا بالتنسيق مع دول القارة

-إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020

-لطلاب مدارس النيل والمتفوقين.. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة على رأسها تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019.



استقبلت قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أمس الخميس الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال علوم الفضاء.



أكد وزير التعليم العالى حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية في مجال الفضاء، مشيرًا إلى أهمية مبادرة التحالف العربى المقرر توقيعها فى شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 11 دولة عربية؛ بهدف إنشاء قمر صناعي لخدمة أغراض التنمية بالدول العربية، والتى تقدمت بها دولة الإمارات العربية الشقيقة فى مؤتمر القمة العربية التى عقدت فى تونس شهر مارس الماضى؛ لتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، من خلال تخصيص مشروع قمر صناعى يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون فى نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي.



ولفت المسؤولون بالوزارة إلى أهمية مدينة الفضاء المصرية لتكون مركزًا لتدريب الكوادر المختلفة بالدول العربية فى مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها، خاصة أن هذه المدينة سوف تستضيف المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية.



يعقد المركز القومى للبحوث مؤتمره العلمي الدولي الأول تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك خلال الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.



وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث ورئيس المؤتمر بالاشتراك مع د.ناصر بلقاسم رئيس كلية هندسة جرينوبل بفرنسا أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار التعاون بين المركز القومى للبحوث والمركز الثقافى الفرنسى، وفى إطار العام الثقافى المصرى-الفرنسى ٢٠١٩، وبناءً على اتفاقية التعاون العلمى بين المركز ومعهد جرينوبل بفرنسا، والتي تتضمن تنظيم مؤتمر دولى مشترك يعقد بالتبادل بين مصر وفرنسا.



وأشار هاشم إلى أن المؤتمر يتناول ستة محاور تضم أهم أهداف التنمية المستدامة وتشمل الصحة، والصناعة، والابتكار، والتغذية، والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة والتغيرات المناخية.



كما قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي تقريرا حول المنح الدراسية المقدمة من جانب إسبانيا وهونج كونج.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الإسبانية غير الهادفة للربح "نساء من أجل إفريقيا"، قامت بفتح باب التقدم لمنحتها الخامسة الخاصة بالباحثات فى إفريقيا.



وأكد التقرير أن الهدف الرئيسي من المنح هو إتاحة الفرصة للباحثات من جميع الدول الإفريقية السفر والدراسة لمدة ستة أشهر في مركز بحثى إسبانى متميز، مشيرًا إلى أن المجالات التي سيتم العمل فيها من قبل الباحثات هي (الصحة، الطب الحيوي، الطاقة والمياه وتغير المناخة، الزراعة، سلامة الأغذية، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الفيزياء وعلوم المواد).



وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر 2019 الجاري، وللتعرف على شروط وكيفية التقديم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الآتي :



https://www.mujeresporafrica.es/en/content/science-women-2019



بينما تفقد مسئولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت، سير العمل لعمليات تطوير وإحلال وتجديد مستشفى 185 للطوارئ بالقصر العيني بمستشفيات جامعة القاهرة.



واطمأن مسؤولو الوزارة خلال جولتهم التفقدية على حسن سير العمل وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقًا للانتهاء من عملية الإحلال والتجديد بالمستشفى، والمتوقع لها الإنتهاء بعد ثلاثة أشهر من الآن،كما اطمأنوا على سير العمل بكافة عمليات التجديد بالجودة المطلوبة.



وأكدوا خلال الجولة على كفاءة استخدام الأماكن البديلة الجاري استخدامها مؤقتًا لاستقبال مرضى الطوارئ المترددين على القصر العيني، حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن صدور القرار الوزاري رقم 3465 لسنة 2019 بشأن انشاء المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج، التابع لجمعية البر تنمية المجتمع والذي سيقدم برامج تعليمية في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال.



ويحصل الدارسون بالمعهد لمدة سنتين دارسيتين للمرحلة الأولى لمن يجتازها بنجاح على درجة دبلوم فوق المتوسط في مجال التخصص، بينما سنتان دراسة للمرحلة الثانية يحصل من يجتازها بنجاح على درجة البكالوريوس في مجال التخصص.



وأكدت الوزارة أن صدور القرار الوزاري بشأن بدء الدراسة يأتي بعد إستكمال كافة مقومات العملية التعليمية من اعتمال الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.



وشاركت قيادات وزاة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الأحد،في أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لأمراض الكبد في أفريقيا 2019، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وخبراء وباحثين من مصر والقارة الأفريقية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وأكد مسؤولو الوزارة على أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات العلمية في مكافحة تفشي أمراض الكبد في القارة الإفريقية، مشيدين بالتكاتف العلمي بين مصر ودول القارة في مكافحة الأمراض المتوطنة في أفريقيا، من أجل الوصول إلى قارة خالية من الأمراض والأوبئة.



وأشارت قيادات الوزارة إلى أن الصحة وتحسين حياة الإنسان تشكل أهم التحديات الأفريقية، منوها إلى ضرورة أن تدعم دول القارة البحث العلمي الذي يعمل على تحسين صحة الشعوب الأفريقية اتفاقا مع أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063،لافتا إلى قيام مصر بدورها فى تبادل خبراتها في مجال مكافحة الكبد الوبائي سى، وتنظيم حملة 100 مليون صحة من خلال التنسيق مع الدول الإفريقية، كما نظمت عدة ورش عمل تضم المتخصصين في القارة الأفريقية لتبادل هذه الخبرة ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى كل دول أفريقيا، وتقديم دورات تدريبية للأطباء الأفارقة في مختلف التخصصات الطبية.



وكرم المجلس الأعلى للجامعات عددا من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.



وينظم المؤتمر قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء، ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجية سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية.



ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: إستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والإستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.



واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من يوم الجمعة 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019 .



وتفتح الوزارة موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من اليوم الجمعة 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019 .

