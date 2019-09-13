الجونة يكشف حقيقة التعاقد مع نجم النادي الاهلي

كشف نادي الجونة، حقيقة ضم نجم النادي الأهلي احمد حمدي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



واصدر نادي الجونة بيانا رسميا له اليوم نفى فيه الانباء التي ترددت خلال الفترة الاخيرة، وانه لا يوجد اي مفاوضات بين النادي الأهلي ونادي الجونة بشأن انضمام اللاعب.



تجدر الاشارة الي ان أحمد حمدي لعب مع نادي الجونة كمعار من النادي الأهلي لمدة 6 أشهر خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.



وتوجد مفاوضات بين النادي الأهلي وبيراميدز بالوقت الحالي بشأن انضمام احمد حمدي الي الأخير قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.