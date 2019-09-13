الداخلية في يوم.. انتشار منافذ كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض .. تلبية استغاثة مسنة لنقلها للمستشفى .. تحرير موظف اختطفه 4 أشخاص بالساحل .. فيديو

الداخلية تستجيب لإغاثة مسنة ونقلها إلى المستشفى

- تخريج دورتين من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة

- أمن القاهرة يحرر موظف بنك اختطفه 4 عاطلين من أمام منزله بالساحل

- سقوط رئيس شركة صرافة يتاجر فى النقد الأجنبي

- مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض

- وزارة الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

- ضبط 9 أطنان لحوم وجبنة رومي فاسدة فى القليوبية والبحيرة





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى العديد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه فى أحد قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل مسكن المتحرى عنه.



وضُبطا بحوزتهما على مبلغ 156686 دولارا أمريكيا، 45350 ريالا سعوديا و36385 يورو أوربى، و255 جنيها إسترلينيا و527,5 ديناراكويتىيا، و3015 درهما إماراتيا، و2371 ريالاقطريا، و895 دينارا أردنيا، و100 دولار كندى و50 ريالا عمانيا و28250 جنيها سودانيا و900000 جنيه مصرى.



بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



سقوط عنصرين إجراميين بالدقهلية



وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بحملة أمنية مُكبرة إستهدفت إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهما بقرية كفر الترعة القديمة دائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.



أسفرت الحملة عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنها وبحوزتهما على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، وبندقية خرطوش عيار 12مم و15 طلقة لذات العيار، و4 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وميزان، وأدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة، وسيارة ملاكى.



بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وإستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى تأوى العناصر الإجرامية الخطرة.



وزارة الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



ويأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.



ضبط 9 أطنان لحوم وجبنة رومي فاسدة فى القليوبية والبحيرة



وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تم ضبط مسئول ثلاجة لحفظ وتبريد السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية، وحيازته لـ 5 أطنان و250 جراما من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الىدمي، وضبط 4 اطنان جبن رومي داخل ثلاجة بالبحيرة.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



شنت وزارة الداخلية العديد من الحملات المختلفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك للقضاء على البؤر الاجرامية واستهداف الخارجين عن القانون، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.فنظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورتين التدريبيتين (308-309) من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي (مُكافحة الإرهاب، حراسة الشخصيات وتأمين المُنشآت الهامة)، والتي شارك فيها 72 مُتدربًا يمثلون 22 دولة أفريقية.وبحسب بيان الخميس، حضر الحفل اللواء، مدير مركز بحوث الشرطة وممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات وزير الداخلية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية- رئيس الأكاديمية، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يُسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.وتلقى المتدربون برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافى الموازي للبرنامج التدريبي، والذي تضمن زيارة عدد من المعالم الأثرية والسياحية ، تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية.وأعرب ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنبًا إلى جنب، مع الجهود العظيمة التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بإسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، ولا سيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة فى"أكاديمية الشرطة" لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقةٍ على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة سيكون لها الأثر البالغ في تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمني.وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق، وذلك في إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة فى مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقى العلاج.البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوجود ربة منزل -67 سنة- "مريضة وغير قادرة على الحركة"، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.بالانتقال لمحل البلاغ، تم فتح باب الشقة فى وجود الجيران، وتبين أنها تقيم بمفردها وتعاني من "كسر" وسبق تركيب مفصل صناعى لها ولا تستطيع الحركة، حيث تم نقلها للمستشفى بمعرفة رجال الشرطة والاستمرار معها أثناء الكشف عليها وحتى عودتها لمنزلها.ولاقى ذلك تقدير واستحسان المواطنين لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم فى مساعدة المريضة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.وقامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.ولاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.ونجح رجال الأمن العام فى ضبط عاطل و٣ اخرين لخطفهم موظف ببنك من امام منزله بحى الساحل بسبب خلافات مالية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من العقيد علاء خلف الله مفتش مباحث شمال القاهرة بأن حضرت لقسم الساحل موظفة قررت بأنها حال تواجدها صحبة زوجها موظف ببنك أمام العقار سكنهما فوجئت بقيام عدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص " لم تتمكن من التقاط أرقامها " ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحاب زوجها داخل السيارة ولاذوا بالفرار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الى أن المجنى عليه يزاول نشاطا إجراميًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة " ترامادول " وترويجها على عملائه ووجود خلافات مالية بينه وبين اخر وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ٣ عاطلين.وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باستهداف المتهمين وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة قليوب - قليوبية وفروا هاربين تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم بندقية خرطوش هيكلية.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واقر الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول شراء ماكينات تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة خطط لاختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى 850 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه حيث توجه المتهمون من محل سكن المجنى عليه مستقلين سيارة ميكروباص " مستأجرة " واصطحابه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ثم أطلقوا سراحه فور استشعارهم بافتضاح أمرهم.