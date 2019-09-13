ابنة أصالة: قررت النجاح في حياتي عشان محدش يقول بنت فنانة.. فيديو

قالت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة، إنها تحب والدتها بشكل كبير، وأنها غيرت مسار حياتها بشكل جذري منذ الصغر.



وأضافت شام الذهبي، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج" معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" لما كنا صغيرين ماما مكنتش بتزعق خالص ولكنها بتزعقلنا لما نكبر لأنها تريدنا أن نكون مثاليين".



وتابعت شام الذهبي:" قررت أن أجتهد في حياتي وأنجح عشان محدش يقول عليا بنت الفنانة".



وأكملت شام الذهبي:" أقف بجانب طارق العريان في الكثير من المواقف، ومعظم الوقت بيكون عنده حق في قراره".

