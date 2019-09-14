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توك شو

بنبوس ليل ونهار.. أصالة عن أسرتها: إحنا عيلة عاطفية جدا.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
اصالة
اصالة
هاني حسين
قالت المطربة أصالة، إنها لا تستطيع العيش بعيدا عن أبنائها وأسرتها، مضيفة:" مقدرش اعيش من غير ولادي، وإحنا عائلة عاطفية بتبوس ليل ونهار وبنام في غرفة واحدة".

وأضافت أصالة في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج" معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" الحب له مكانة  خاصة في العائلة، وصعب عليا أن بنتي تسافر وتسبني وتعيش بعيد عني".

من جانبها قالت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة،:" حصلت على منحة كاملة للدراسة في جامعة كامبريدج وسافرت أول سنة للدراسة ولكنني قررت العودة إلى أسرتي وعدم استكمال المنحة هناك وقررت استكمالها بجانب أسرتي في مصر".

وقاطعتها الإعلامية منى الشاذلي، قائلة:" سيبتي كامبريدج عشان ماما"، وقاطعتها الفنانة أصالة:" وأنا مستهلش ولا إيه".

وتابعت شام الذهبي، قائلة:" أمي كانت تشجعني على اتخاذ قرار عودتي كي نعيش معا".

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