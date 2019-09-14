اخبار الحوادث.. العثور على جثة طالب الطب الغارق بدمياط .. هروب عروسة من الكوافير ليلة دخلتها ببني سويف

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف
اختفت عروس في بني سويف، قبل إتمام زواجها بساعات قليلة، لرفضها إتمامه، حيث غادرت الكوافير من تلقاء نفسها، ولم تعد إليه أو إلى منزل أسرتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بين الصخور .. العثور على جثة أحمد مجدي الغريق قرب ميناء دمياط
عثر رجال الإنقاذ على جثة أحمد مجدى الطالب بكلية الطب والذى لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامه بشواطئ دمياط الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لدفع 850 ألف جنيه.. أمن القاهرة يحرر موظف بنك اختطفه 4 عاطلين من أمام منزله بالساحل
استعان عاطل بــ ٣ اخرين لخطف موظف ببنك من امام منزله بحى الساحل بسبب خلافات مالية، ونجح رجال الامن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث القاهرة فى القبض على الجناة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تستدعي رئيس نادي الطالبية لاستكمال تحقيقات غرق طفل ببالوعة صرف
قال المحامي كريم الخطيب، محامي أسرة الطفل ياسين الذي لقي مصرعه غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، أنه تم تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ١٥ يوم لجلسة ٢٥ سبتمبر المقبل، على ذمة الاتهامات الموجهة له بالإهمال الجسيم، الذي تسبب في وفاة الطفل ياسين عماد في العمرانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد جوازه بأيام.. مجهولون يطعنون عاملا فى ظروف غامضة بالدقهلية
سدد مجهولون طعنات لـ عامل ومتزوج حديثا أسفرت عن وجود تهتك وبتر جزء من الكلى اليسري بالدقهلية، وتحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن المتهمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية هتجبيلك حقك.. القبض على سائق تحرش بـ فتاة حذرت منه السيدات على فيس بوك
لم تتوقع فتاة في العقد الثالث من عمرها رد فعل أو تحرك أحد لشكواها من تحرش سائق تاكسي بها لفظيا بأسيوط فاكتفيت بتحذير الفتيات عبر صفحة الفيس بوك بنشر صورة رقم التاكسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه
ثلاثة أشخاص لم تتعد اعمارهم العشرين عاما ولكن تعدى تفكيرهم الإجرامي سنهم ليقرروا خطف طفل بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا في أسيوط بعد علمهم بعمل والده في السعودية وطلبوا فدية مليوني جنيه ولكن سرعان ما تبخر حلمهم وانكشف شيطانهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مليون و173 ألف عملات مختلفة.. سقوط رئيس شركة صرافة يتاجر فى النقد الأجنبي.. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمكافحة الإرهاب والحراسات والتأمين.. تخريج دورتين من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة.. فيديو
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورتين التدريبيتين (308-309) من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي (مُكافحة الإرهاب، حراسة الشخصيات وتأمين المُنشآت الهامة)، والتي شارك فيها 72 مُتدربًا يمثلون 22 دولة أفريقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مريضة ومش قادرة تتحرك .. الداخلية تستجيب لإغاثة مسنة ونقلها إلى المستشفى
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة فى مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقى العلاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف
اختفت عروس في بني سويف، قبل إتمام زواجها بساعات قليلة، لرفضها إتمامه، حيث غادرت الكوافير من تلقاء نفسها، ولم تعد إليه أو إلى منزل أسرتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بين الصخور .. العثور على جثة أحمد مجدي الغريق قرب ميناء دمياط
عثر رجال الإنقاذ على جثة أحمد مجدى الطالب بكلية الطب والذى لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامه بشواطئ دمياط الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لدفع 850 ألف جنيه.. أمن القاهرة يحرر موظف بنك اختطفه 4 عاطلين من أمام منزله بالساحل
استعان عاطل بــ ٣ اخرين لخطف موظف ببنك من امام منزله بحى الساحل بسبب خلافات مالية، ونجح رجال الامن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث القاهرة فى القبض على الجناة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تستدعي رئيس نادي الطالبية لاستكمال تحقيقات غرق طفل ببالوعة صرف
قال المحامي كريم الخطيب، محامي أسرة الطفل ياسين الذي لقي مصرعه غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، أنه تم تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ١٥ يوم لجلسة ٢٥ سبتمبر المقبل، على ذمة الاتهامات الموجهة له بالإهمال الجسيم، الذي تسبب في وفاة الطفل ياسين عماد في العمرانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد جوازه بأيام.. مجهولون يطعنون عاملا فى ظروف غامضة بالدقهلية
سدد مجهولون طعنات لـ عامل ومتزوج حديثا أسفرت عن وجود تهتك وبتر جزء من الكلى اليسري بالدقهلية، وتحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن المتهمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية هتجبيلك حقك.. القبض على سائق تحرش بـ فتاة حذرت منه السيدات على فيس بوك
لم تتوقع فتاة في العقد الثالث من عمرها رد فعل أو تحرك أحد لشكواها من تحرش سائق تاكسي بها لفظيا بأسيوط فاكتفيت بتحذير الفتيات عبر صفحة الفيس بوك بنشر صورة رقم التاكسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه
ثلاثة أشخاص لم تتعد اعمارهم العشرين عاما ولكن تعدى تفكيرهم الإجرامي سنهم ليقرروا خطف طفل بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا في أسيوط بعد علمهم بعمل والده في السعودية وطلبوا فدية مليوني جنيه ولكن سرعان ما تبخر حلمهم وانكشف شيطانهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مليون و173 ألف عملات مختلفة.. سقوط رئيس شركة صرافة يتاجر فى النقد الأجنبي.. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمكافحة الإرهاب والحراسات والتأمين.. تخريج دورتين من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة.. فيديو
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورتين التدريبيتين (308-309) من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي (مُكافحة الإرهاب، حراسة الشخصيات وتأمين المُنشآت الهامة)، والتي شارك فيها 72 مُتدربًا يمثلون 22 دولة أفريقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مريضة ومش قادرة تتحرك .. الداخلية تستجيب لإغاثة مسنة ونقلها إلى المستشفى
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة فى مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقى العلاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.