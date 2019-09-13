لدفع 850 ألف جنيه.. الامن العام يحرر موظف بنك اختطفه 4 عاطلين من أمام منزله بالساحل

استعان عاطل بــ ٣ اخرين لخطف موظف ببنك من امام منزله بحى الساحل بسبب خلافات مالية، ونجح رجال الامن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث القاهرة فى القبض على الجناة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من العقيد علاء خلف الله مفتش مباحث شمال القاهرة بأن حضرت لقسم الساحل موظفة قررت بأنها حال تواجدها صحبة زوجها موظف ببنك أمام العقار سكنهما فوجئت بقيام عدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص " لم تتمكن من التقاط أرقامها " ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحاب زوجها داخل السيارة ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الى أن المجنى عليه يزاول نشاطا إجراميًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة " ترامادول " وترويجها على عملائه ووجود خلافات مالية بينه وبين اخر وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ٣ عاطلين.



وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام باستهداف المتهمين وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة قليوب / قليوبية وفروا هاربين تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم بندقية خرطوش هيكلية.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واقر الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول شراء ماكينات تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة خطط لاختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى 850 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.



وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه حيث توجه المتهمون من محل سكن المجنى عليه مستقلين سيارة ميكروباص " مستأجرة " واصطحابه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ثم أطلقوا سراحه فور استشعارهم بافتضاح أمرهم.