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محافظات

أنقذوا أحمد مجدي.. تفاصيل العثور على جثة طالب الطب الغريق قرب ميناء دمياط

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:10 م
احمد مجدى الطالب
احمد مجدى الطالب بكلية الطب
زينب الزغبي
عثر رجال الإنقاذ على جثة أحمد مجدى الطالب بكلية الطب والذى لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامه بشواطئ دمياط الجديدة.

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة انه تم العثور على الجثة وجار استقدام ونش من هيئة ميناء دمياط لانتشال الجثة المحجوزة بين الصخور.

وأضاف ان قوات الانقاذ تحاول على مدار اليومين استخراج جثمان الطالب إلا أنهم فشلوا في العثور عليه حتى تمكنوا منذ قليل من العثور عليه بين الصخور قرب ميناء دمياط.

وأوضح ان الطالب من مدينه دكرنس التابعه لمحافظة الدقهلية وجاء لدمياط الجديدة مع احد أصدقائه واثناء العوم للشاطئ تعرضوا للغرق وتم انقاذ زميله وفشلوا في انقاذه حتى تم انتشال جثمانه اليوم.

أنقذوا أحمد مجدي.. تفاصيل العثور على جثة طالب الطب الغريق قرب ميناء دمياط
أنقذوا أحمد مجدي.. تفاصيل العثور على جثة طالب الطب الغريق قرب ميناء دمياط

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