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حوادث

في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:16 م
عروسة فى ليلة زفافها
عروسة فى ليلة زفافها
محمد عبد الحليم
اختفت عروس في بني سويف، قبل إتمام زواجها بساعات قليلة، لرفضها إتمامه، حيث غادرت الكوافير من تلقاء نفسها، ولم تعد إليه أو إلى منزل أسرتها.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير الأمن، إخطارا، يفيد بتلقي بلاغ من "ع. ع. س" 57 عاما، فلاح، يفيد بتغيب ابنته "ش" 18 عاما، بدون عمل، عن المنزل، قبل إتمام زواجها، وأدلى باوصافها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتغيبة توجهت إلى الكوافير، استعدادا لحفل عُرسها، إلا أنها تركته من تلقاء نفسها، ولم تعد إليه أو إلى منزلها، وذلك لعدم رغبتها في إتمام الزواج.

وباستدعاء والد الفتاة "المٌبلغ"، أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأدلى بأوصافها، وأنها لا توجد بها علامات مميزة، ولم يتهم أحدا، ونفي وجود شبهه جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري الواقعة، والنشر عن الغائبة بأوصافها.

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