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رياضة

مفاجاة.. مرتضى منصور يتكفل بعلاج مؤمن زكريا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
نور عادل
فجر خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة كبرى عن موقف مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، من أزمة مؤمن زكريا الأخيرة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم ان مرتضى منصور حزين بشأن ازمة مؤمن زكريا الأخيرة.

وشدد خالد الغندور في تصريحاته أن مرتضى منصور قرر التكفل بمصاريف علاج مؤمن زكريا وذلك على نفقته الشخصية.

وتصدر مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، المشهد الكروي في مصر خلال الفترة الأخيرة عقب تصريحات مؤمن زكريا حول الأسباب الحقيقية وراء غيابه عن المشاركة وابتعاده عن الملاعب الفترة الماضية.

وأكد مؤمن زكريا في حديث تلفزيوني له إن أصابته لها جانب نفسي بشكل كبير، واثرت عليه وعلى حالته الأسرية والعائلية، بالإضافة إلى إجراء والده ووالدته عمليات في نفس التوقيت.

وظهر مؤمن زكريا في حالة سيئة للغاية، وهو ما دفع كافة الجماهير المصرية ونجوم الساحرة المستديرة لدعمه خلال الفترة الأخيرة.

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