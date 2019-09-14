تامر حسنى يوقف حفله فى استاد القاهرة بسبب الجماهير

حرصا على التعامل مع جماهير حفله، أوقف النجم تامر حسنى حفله لمدة نصف ساعة المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل إستاد القاهرة، بسبب تعامل المنظمين مع الجمهور الذى قارب من 50 ألف.



بحضور جماهيري كبير بدأ النجم تامر حسنى حفله المقام حاليا على ملعب الهوكى داخل استاد القاهرة بأغنية يا بنت الاية"، كما قدم ثاني أغنياته "كل مرة".



ومن المنتظر أن يقدم تامر عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وشهد الحفل حضور شخصيات عامة.



تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" وهو من بطولة زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



وتغير اسم الفيلم أكثر من مرة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.