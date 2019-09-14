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فن

ممثلة سعودية تكشف كواليس مشاركتها بمهرجان فينيسيا السينمائى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
ميلا الزهراني
ميلا الزهراني
نبيل العدوى
تناقلت وسائل إعلام عربية تصريحات عن رد فعل عائلة الفنانة الشابة ميلا الزهراني، بعد مشاركتها في مهرجان فيسنسيا الدولي.

وقالت الزهراني: ” أهلي كانوا الداعم الأول لي في كل مراحل حياتي ومازالوا، وهم فخورون بي جدًا وأنا فخورة بأن جعلتهم يعتزّون بي.”

وعن مشاركتها في مسلسل «العاصوف» ، أوضحت الزهراني : ” كانت مشاركة بسيطة لي في المسلسل إذ أنني كنت أصور دوري في فيلم «المرشحة المثالية» في الوقت نفسه، وقد استغللت يوم الإجازة وسافرت لمدة يوم واحد لتصوير مشاهد «العاصوف» وعدت رغبة مني أن يكون هذا العمل الضخم ضمن مسيرتي الفنية ولو بمشاركة بسيطة.”

وقالت ميلا عن مشاركتها ضمن فيلم "المرشحة المثالية" : ” لا شيء في الدنيا يضاهي شعورك وأنت ترفع اسم بلدك خارجيًا، مملكتنا العربية السعودية قدمت لي ولغيري الكثير وجاء وقت رد الجميل، وأعتقد مهما قدمنا فلن نردّ ولو جزءًا بسيطًا مما قدمته لنا.”
ممثلة سعودية تكشف كواليس مشاركتها بمهرجان فينيسيا السينمائى

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