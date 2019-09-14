تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي بحضور من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار.



وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "بنت الآيه " بعدها قام بتحية الجمهور وعلق على اللوك الذي ظهر به مازحا :" ايه رأيكم في القرعة دي .. منورة؟ "



كما قدم تامر عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ١٥ عام منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن" ، "كفياك اعذار" ،"ناسيني ليه" ،"مايحرمنيش منك" ،"بطلة العالم في النكد" ،"لو كنت نسيت" .. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.



حرص تامر على إيقاف الحفل لصعود عدد من الجمهور من ذوي القدرات الخاصة على خشبة المسرح بناء علي طلب منه عندما ولاحظ وجود عدد كبير منهم في الصفوف الأولى حيث تبادل معهم الصور التذكارية بطريقة ال selfie .



وخلال فقرة تامر طالب بوقف الحفل حفاظا على تواجد بعض أفراد الجمهور التابعين للشركة الراعية في المنطقة المخصصة لل fire works كي لا يصابوا بالسنة النيران حيث قال :"اقسم بالله ما هغني غير لما يجي صاحب الحفل يجي يحل المشكلة دي " وبالفعل تم احتواء المشكلة سريعا.