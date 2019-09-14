ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
نبيل العدوى- عدسة / محمد صبحى
أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي بحضور من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار. 

وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "بنت الآيه " بعدها قام بتحية الجمهور وعلق على اللوك الذي ظهر به مازحا :" ايه رأيكم في القرعة دي .. منورة؟ " 

كما قدم تامر عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ١٥ عام منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن" ، "كفياك اعذار" ،"ناسيني ليه" ،"مايحرمنيش منك" ،"بطلة العالم في النكد" ،"لو كنت نسيت" .. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة. 

حرص تامر على إيقاف الحفل لصعود عدد من الجمهور من ذوي القدرات الخاصة على خشبة المسرح بناء علي طلب منه عندما ولاحظ وجود عدد كبير منهم في الصفوف الأولى حيث تبادل معهم الصور التذكارية بطريقة ال selfie  .

وخلال فقرة تامر طالب بوقف الحفل حفاظا على تواجد بعض أفراد الجمهور التابعين للشركة الراعية في المنطقة المخصصة لل fire works  كي لا يصابوا بالسنة النيران حيث قال :"اقسم بالله ما هغني غير لما يجي صاحب الحفل يجي يحل المشكلة دي " وبالفعل تم احتواء المشكلة سريعا.
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور
تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الساحل .. الليلة

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة بلا رحمة تلقن مسنة في الـ75 علقة ساخنة وتسحلها

بفستان اسود كالأميرات.. مي عمر بإطلالة مبهرة في مهرجان القنوات الفضائية

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

تكريم تامر حسنى واحمد صلاح بحفل استاد القاهرة.. صور

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من شوائب مسرطنة في دواء للحموضة

توفيق عكاشة يفحم محمد علي: عندي مشكلة كبيرة على أرض ولكن مقلتش أدبي ومتخليتش عن بلدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني مع ذوى الإحتياجات الخاصة على مسرح حفلته باستاد القاهرة.. صور

بفستان اخضر.. كارولين عزمى بإطلالة مثيرة في مهرجان القنوات الفضائية

صاحبة السعادة.. إسعاد يونس ببدلة بترتر في مهرجان القنوات الفضائية