أمريكا وأوروبا تراجعان سلامة أدوية مضادة للحموضة

قالت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا إنها تراجع سلامة عقار رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري "زانتاك" بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسبب السرطان في بعض نسخ الدواء.





وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إنها اكتشفت الشوائب التي يطلق عليها اسم إن-نيتروسوديميثيلامين، في بعض العقاقير التي توجد بها مادة رانيتيدين.





وقالت الإدارة الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية إنهما ستراجعان سلامة العقار، لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله.