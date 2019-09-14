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أخبار العالم

بن سلمان: السعودية واليمن يجب أن يحاربا إرهاب إيران والحوثي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:47 ص
علم السعودية
علم السعودية
أحمد قاسم
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، إنه يجب على السعودية واليمن أن يحاربا إرهاب الحوثي وإيران.

وأوضح الأمير بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بناء على توجيهات ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الامن والاستقرار في اليمن الشقيق".

وتابع: "كان اللقاء بفخامته مثمرًا وإيجابيًا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، واهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".

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