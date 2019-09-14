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فن

أرابيسك ولن أعيش في جلباب أبي .. تعرف على أشهر أعمال ناهد رشدي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
ناهد رشدي
ناهد رشدي
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ناهد رشدي والتي أكملت اليوم عامها الـ63، فهي من مواليد 14 سبتمبر 1956.

وبدأت ناهد رشدي مشوارها الفني عام 1979 وشاركت في بطولة عشرات المسلسلات أبرزها أرابيسك وهوانم جاردن سيتي ولن أعيش في جلباب أبي وارابيسك وساكن قصادي.

استكملت ناهد رشدي مسيرتها الفنية بالمشاركة في بطولة عدة مسلسلات منها الصعلوك وكفر دلهاب وذهاب وعودة وتفاحة آدم.

ناهد رشدي لها بصمة بالسينما أيضًا ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها الطريق إلى إيلات والكف والحب فوق هضبة الهرم.

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