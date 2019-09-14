ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة منذ 5 سنوات.. رئيس إريتريا يصل السودان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
الرئيس الأريتري
الرئيس الأريتري
عرفة البنداري
وصل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ، برفقة عدد من الوزراء، كانوا في استقبال الرئيس الإريتري بمطار الخرطوم الدولي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأسياس أفورقي إلى الخرطوم، منذ الزيارة الأولى له عام 2014.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي أعقاب الثورة السودانية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لقاء صحفي .. سبب زواج يوسف الشريف وإنجي علاء

الأهلي يسعي إلي الفوز وطمأنة جماهيره في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

طرح أراضى الإسكان بالسادات والعاشر وأكتوبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية