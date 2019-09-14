لأول مرة منذ 5 سنوات.. رئيس إريتريا يصل السودان

وصل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ، برفقة عدد من الوزراء، كانوا في استقبال الرئيس الإريتري بمطار الخرطوم الدولي.



وتعد هذه الزيارة الأولى لأسياس أفورقي إلى الخرطوم، منذ الزيارة الأولى له عام 2014.



وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.



وفي أعقاب الثورة السودانية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية.