صدمة قوية لـ بيراميدز قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري.. الليلة

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر صدمة قوية قبل ساعات من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها الثامنة مساء اليوم بملعب استاد الدفاع الجوى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





وتعرض محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز للإصابة بشد فى العضلة الأمامية الأمر الذى جعله يخرج من حسابات ديسابر نهائيا فى المباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائرى الليلة.





كما تسببت إصابة العضلة الخلفية التى اشتكى منها الدبابة الغانية جون أنطوى مهاجم بيراميدز عقب لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى خروجه من قائمة مباراة شباب بلوزداد الجزائري.





وأعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وجاءت القائمة على النحو التالي:





حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان





خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه





خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل



