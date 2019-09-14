بسبب إطلاق Apple TV+‎.. استقالة مدير ديزني من مجلس إدارة أبل

أعلنت شركة "أبل" أن بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، استقال من مجلس إدارة شركة أبل في العاشر من سبتمبر.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، جاءت تلك الاستقالة في نفس اليوم الذي أعلنت شركة أبل عن خدمة بث تليفزيوني جديدة Apple TV +، وهي خدمة تبلغ قيمتها 4.99 دولار شهريًا، والتي ستبدأ في نوفمبر، كما أنها ستكون مليئة بالعروض الأصلية التي تفيد بأن الشركة تنفق مليارات الدولارات في هوليود لإنشائها.



يذكر أن هذا السعر الذي عرضته جوجل للدفع مقابل الخدمة يقلل من شأن ديزني التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خدمة البث الخاصة بها، والتي ستضم محتوى مميز للأطفال، وستكلف تلك الخدمة 6.99 دولار شهريًا.



وكان ايجر انضم إلى مجلس إدارة "أبل" بعد فترة وجيزة من وفاة مؤسس الشركة "ستيف جوبز" في عام 2011.



وقالت أبل في بيان: "في الوقت الذي سيفقد إسهاماته كعضو في مجلس الإدارة بشكل كبير، ما زلنا نحترم قراره ونتوقع أن تستمر علاقتنا بكل من بوب وديزني في المستقبل البعيد".

