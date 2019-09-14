شرطة جدة تكشف حقيقة اختطاف طالب مدرسة نجد الابتدائية بحي الأجواد

كشفت شرطة جدة حقيقة اختطاف طالب مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد.





وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حرك الرأي العام السعودي إذ رصد واقعة الاختطاف وتفاصيل الحادث.

وأحالت الشرطة في جدة ملف التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المسئولين عن الفيديو.







وأعلنت الشرطة السعودية في جدة، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام في المملكة اليوم، السبت، عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الفيديو المتداول عن واقعة اختطاف طالب مدرسة نجد الابتدائية.وكشفت التحقيقات مع الموقوفين أن المقطع فيديو تمثيلي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان اختطاف طالب مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد بجدة.وشكلت جهات التحقيق فريق عمل للتثبت من صحة الفيديو بعد ادعاء الموقوفين، وأسباب انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أن أبطاله مراهقون مثلوا المشهد على سبيل المزاح، وسربه أحدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.