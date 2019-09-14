ريبيري يقود فيورنتينا لأول مرة أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي

أعلن فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفريق فيورنتينا التشكيل الأساسي لمواجهة فيورنتينا لمواجهة يوفنتوس، ضمن منافسات الجلوة الثالثة من مسابقة الدروي الإيطالي.



وشهد تشكيل فيورنتينا تواجد ريبيري لأول مرة كـأساسي بعد انضمامه للفريق، خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.



ويسعى فيورنتينا لتحقيق الفوز الثانب له في الكالتشيو في مباراة اليوم، بينما يطمح البيانكونيري في خطف الثلاث نقاط لمواصلة مطاردته لـ إنتر ميلان متصدر الترتيب.



وتشهد مباراة اليوم، عودة ماوريسيو مدرب يوفنتوس لقيادة الفريق في الدوري الإيطالي، بعدما غاب عن أول مباراتين، بسبب إصابته بمرض الالتهاب الرئوي.



ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان، متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما فيورنتينا في المركز الـ 16 بنقطتين.



