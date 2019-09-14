شاهد.. أمطار مبكرة تضرب مطروح.. وسعادة بين رواد الشواطئ والمواطنين

شهدت محافظة مطروح اليوم السبت، سقوط أمطار مبكرة وغزيرة حيث لم يعتد المواطنون سقوط أمطار في مثل هذا التوقيت من كل عام.



واستقبل المصطافون ورواد الشواطئ ، بحالة من السعادة خاصة مع اعتدال الطقس والذي يميل للصيفي.



كما سادت حالة من الفرحة بين مواطني مطروح خاصة ، وانها تبشر بموسم زراعي مطري جيد بالاضافة الي امتلاء الابار بمياه الشرب التي يعتمد عليها قاطنو المناطق الصحراوية.



ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، ومجالس المدن حالة الطوارئ تحسبا لزيادة كمية الأمطار بالشوارع.