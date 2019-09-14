النائب العام السعودي يتدخل في واقعة وضع مسدس بـ فم طفل

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم، السبت، أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمر بضبط وإحضار شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة مقطعا مصورا متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.



ووجّه النائب العام السعودي باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.



كانت وزارة العمل تفاعلت في وقت سابق مع الحادث، وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في "تويتر": "نرجو ممن لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919".



ونشر أبا الخيل أيضًا صورة للشخص وظهر خلالها يحمل طفلًا رضيعًا وفي يده الأخرى سلاح ناري؛ مُعرضًا حياة الطفل الرضيع للخطر.