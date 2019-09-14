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منوعات

انتقاما منه.. طالب اسكتلندي يعتدي جنسيا على مدرسه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
مريم صليب
تحدث غالبا حوادث مثيرة وغير مألوفة مجتمعيا كـ تعدي معلم على طالب أو طالبة بالتحرش الجسدي هذه المرة اختلف الامر تماما حيث قام طالب في اسكتلندا بالتعدي الجنسي على معلمه.

ذكرت صحيفة " ميرور " البريطانية أن طالب في اسكتلندا قام بالإعتداء على مدرس بعد أن قام بنهره أمام باقي الفصل .

وأشارت الصحيفة إلى أن طالب في مرحلة الثانوية قام بالإعتداء الجنسي على مدرسه بعد إنتهاء اليوم الدراسي إنتقاما منه .

ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على الطالب بعد إكتشاف تلك الواقعة وجاري التحقيق في القضية .

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