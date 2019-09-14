افتتاح الطرق والمشروعات الكبرى مش ترف.. السيسي: صرفنا مئات المليارات لتنمية سيناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما اتكلمنا عن البناء والتنمية كان الهدف تعويض ما فاتنا خلال الأعوام الماضية والدولة تتغير كل يوم ولازم تتغير كل يوم والدنيا كلها كده".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بجلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة: "افتتاح مدن جديدة وشبكات طرق ومشروعات كبرى ليست ترفاً، وكان لازم تتعمل، وحدّد مسار التنمية مجموعة من كبار أساتذة الجامعة وتم تشكيل لجنة وتم التباحث لمدة 6 أشهر لتحديد مسار تنمية الدولة المصرية".





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قروض خارجية أو داخلية تم إنفاقها على مشاريع التنمية، وصرفنا على تنمية سيناء مئات المليارات، ومحطة معالجة مياه تكلفت 18 – 20 مليار جنيه، وكل طريق جديد بطول 375 كيلو بأموال ضخمة تتعدى الـ 5 مليارات جنيه".



