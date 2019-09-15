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تعليم

بدء المقابلات الشخصية للمقبولين في وظائف المدارس المصرية اليابانية.. اليوم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تبدأ اليوم الأحد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

حيث تعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

وكانت قد حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.

وحددت الوحدة اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

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