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حوادث

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية وكافة الطرق والمحـاور لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5621 مخالفة مرورية متنوعة. 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5621) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1744) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (192) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (6) مخالفات دراجات نارية مخالفة، و (51) مخالفة شروط الترخيص، و (42) مخالفة "موقف عشوائى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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