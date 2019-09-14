منها استخدام أقراص منع الحمل .. عوامل الإصابة بسرطان الثدى في ندوة بالدقهلية

نظمت امانة حزب حماة الوطن بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع مركز اورام ميت غمر اايوم السبت ندوة تثقفية حول مرض السرطان والاكتشاف المبكر له، وذلك بنادى المعلمين بأجا تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه والمهندس علاء السعدنى امين المحافظه وبحضور الدكتورة داليا الاتربى امين مساعد الحزب بالمحافظه وهيثم عمارة امين الحزب باجا وعدد من قيادات الحزب و حاضر فيها الدكتور محمود العزب استشاري جراحة الأورام ومدير مركز اورام ميت غمر.



فيما رحبت الدكتورة داليا الاتربى بالضيوف مشيره الى ان الندوة تأتى فى اطار تفعيل دور الحزب للحفاظ على صحة المرأة وتوجبهات الرئيس عبد.الفتاح السيسى .



ومن جانبه قال الدكتور محمود العزب ان التشخيص المبكر لأورام الثدى هام للغاية والسرطان مرض ليس عصري بل كان من ايام الفراعنة وقد سجلت البرديات عن هذا المرض الذى لايرجى شفائه وهذا الكلام تغير واصبح له علاج ونسبة شفاء وسمى السرطان نسبة الى سرطان البحر لانه يشبهه فى شكله .



واضاف ان هذا المرض يختلف عن الامراض الاخري فى سهولة التعرف عليه فجسم الانسان هو مجموعة من الاجهزة والانسجة وكل انسجة فيها خلايا ومن حكمة الله أن كل خلية تنقسم بطريقة معينة وحدوث خلل فى هذة الخلية حيث تخرج وتتكاثر وتترك وظائفها وتوظف وتشتغل لوحدها وتجعل الجسم لا يستفيد من الاكل والشرب توظفها ليها هى وهنا يظهر مرض السرطان ويحدث للجسم ضعف .



واشار الى العوامل التى تؤدى الى الاصابة بالسرطان وهى التقدم بالعمر والتاريخ المرضى لدى الاسرة والتعرض للاشعاعات واستخدام اقراص منع الحمل بدون اشراف طبي وتأخر سن الزواج وعدم الانجاب مضيفا ان الرضاعة الطبيعية تحمى من الاصابة بالمرض وزيادة الوزن والسمنة والخمور موجها نصائح بالاهتمام بالكشف المبكر للمرض والاهتمام بالاطعمة الصحية واوضح كيفية الكشف فى المنزل .



وفى نهاية الندوة جرى تكريم عدد من القائمون على التنظيم وبعض السيدات اللاتى تمكن من مواجهة المرض وااشفاء منها كما جرى الكشف المبكر على السيدات المشاركات فى الندوة عن طريق طبيبات المركز وتحويل الحالات التى ظهر عليها اعراض المرض لاستكمال الفحوصات داخل المركز .