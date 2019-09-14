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فن

بعد تكريمه فى القومى للمسرح .. توفيق عبد الحميد ضيف إسعاد يونس..الثلاثاء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:15 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد واسعاد يونس
أحمد إبراهيم
بعد سنوات من الغياب عن الظهور الفني والإعلامي، يحل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس يوم الثلاثاء المقبل.

يتناول الحوار جوانب عديدة في مسيرة "عبد الحميد" المهنية والشخصية، وأسباب غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2010، وكذلك ذكرياته في المجال الفني.

يبث اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على قناة dmc.

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