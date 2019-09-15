لاعب الزمالك السابق: مؤمن زكريا وحد صفوف الجماهير.. وأطالب بعلاجه على نفقة الدولة

أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي ، وهو موهبة كروية كبيرة ولاعب كبير.
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي، لكنه لم يستمر في ادائه المميز".
وأضاف: "أتمنى له الشفاء وأنادي قيادات الدولة أن يتعالج على نفقة الدولة، مؤمن قدر أن يوحد جماهير الأهلي والزمالك والمنافسين أيضًأ".
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي، لكنه لم يستمر في ادائه المميز".
وأضاف: "أتمنى له الشفاء وأنادي قيادات الدولة أن يتعالج على نفقة الدولة، مؤمن قدر أن يوحد جماهير الأهلي والزمالك والمنافسين أيضًأ".