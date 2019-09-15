لاعب الزمالك السابق: مؤمن زكريا وحد صفوف الجماهير.. وأطالب بعلاجه على نفقة الدولة

أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي ، وهو موهبة كروية كبيرة ولاعب كبير.



وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي، لكنه لم يستمر في ادائه المميز".



وأضاف: "أتمنى له الشفاء وأنادي قيادات الدولة أن يتعالج على نفقة الدولة، مؤمن قدر أن يوحد جماهير الأهلي والزمالك والمنافسين أيضًأ".