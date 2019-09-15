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رياضة

لاعب الزمالك السابق: مؤمن زكريا وحد صفوف الجماهير.. وأطالب بعلاجه على نفقة الدولة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي ، وهو موهبة كروية كبيرة ولاعب كبير.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مؤمن زكريا حقق نتائج جيدة مع الأهلي، لكنه لم يستمر في ادائه المميز".

وأضاف: "أتمنى له الشفاء وأنادي قيادات الدولة أن يتعالج على نفقة الدولة، مؤمن قدر أن يوحد جماهير الأهلي والزمالك والمنافسين أيضًأ".

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