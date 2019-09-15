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فن

أخبار الفن .. حقيقة فقدان عاصي الحلاني الذاكرة.. هيفاء حسين تعلن عن حملها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

هيفاء حسين تعلن عن حملها
أعلنت الفنانة البحرينية ​هيفاء حسين​ عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، خبرا سارا إلى جمهورها.
 
ونشرت " هيفاء " صورة بجوار زوجها الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​، وهي فى شهور حملها الأخيرة دون أن تكشف عن جنس الجنين.
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هانى شاكر يوجه رسالة لـ عاصى الحلانى بعد تعرضه لوعكة صحية
وجه هاني شاكر، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الفيديوهات إنستجرام، رسالة إلى صديقه اللبنانى عاصى الحلانى بعد تعرضه إلى وعكة صحية.
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حقيقة فقدان عاصى الحلانى الذاكرة
كشف الناقد الموسيقى اللبنانى جمال فياض، حقيقة فقدان المطرب عاصى الحلانى الذاكرة بشكل كامل. 

قال جمال فياض لـ صدى البلد، إن عاصى الحلانى لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، حيث إنه بعد إفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها لمدة يومين، تعرض إلى فقدان جزئى للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث.
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ملك حسن: أتمنى تقديم دور مدمنة مخدرات .. فيديو
عبّرت الفنانة الشابة ملك حسن عن سعادتها البالغة بتواجدها في مهرجان القنوات الفضائية الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى مساء أمس.
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